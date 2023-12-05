وكيل «صحة كفر الشيخ» يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بقاعة الرنين المغناطيسي في مستشفى كفر الشيخ العام، لمناقشة خطة الانتخابات والاستعدادات للمرحلة القادمة.

افتتح وكيل الوزارة، الاجتماع بتعريف الحضور بنفسه بعد استلامه العمل أول أمس وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ، واطلاعهم على سياسته في العمل، والتي تعتمد على العمل كفريق واحد، لافتاً أنّه لا يُمكن لأحد أنّ ينجح بمفرده، ولا بد من نجاح الجميع حتى تنجح المنظومة ككل.

خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

وتناول وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة المشاركة الإيجابية كواجب وطني مقدس واستحقاق لا يُمكن التقاعس عنه، متطرقاً إلى الخطر الإقليمي المحدق بمصر من جميع الجهات، وضرورة التكاتف للمرور بسلام خلال هذه الأزمة.

ومن جانب آخر، طالب وكيل الوزارة بضرورة الإبلاغ الفوري عن المشاكل التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل، وضرورة أنّ يكون الإبلاغ في وقت حدوث المشكلة، حتى يُمكن حلها دون خسائر أو بأقل الخسائر الممكنة.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة، بضرورة إنشاء مكتب فني بكل إدارة صحية، وربطه بالمكتب الفني الموجود بديوان المديرية، وكلّف أيضًا بتكليف مسؤول إعلامي بكل إدارة صحية وكل مستشفى للبقاء على تواصل مع المديرية وحدوث تنسيق إعلامي على مستوى القطاع الصحي بالمحافظة.

اجتماعات يومية لمديري الإدارات والمستشفيات

وقرّر وكيل الوزارة عقد اجتماع عبر الإنترنت معه بصفة يومية لجميع مديري الإدارات والمستشفيات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة والنصف، وذلك للتنسيق والمتابعة وفتح قنوات اتصال بين جميع المديرين لسهولة التواصل فيما بينهم.

وأعطى وكيل الوزارة تعليماته أيضًا بضرورة الانتهاء اليوم من عمل جداول تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والنساء والتوليد، وذلك لتوفير قوى بشرية لتشغيل العيادات المسائية بالوحدات الصحية من خلال التنسيق بين إدارة الطب العلاجي وإدارة الرعاية الأساسية وذلك لتشغيلها بصورة عاجلة.

وفي كلمته، أشار الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة لمن يثبت كفاءته أنّ يتم وضعه في المكان المناسب لقدراته، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على التعامل مع التحديات القادمة وتحقيق التطور والتقدم في قطاع الصحة بكفر الشيخ.