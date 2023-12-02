3 أفلام سينمائية ينتظرها الجمهور.. أولها «شماريخ»

تشهد دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة عرض مجموعة جديدة من الأفلام التي يشارك في بطولتها أبرز نجوم السينما المصرية، وتتنوع بين الكوميديا والدراما، بالإضافة إلى الأكشن، وتحمل توقيع مخرجين من مدارس إخراجية مختلفة ويأتي ذلك بعد حالة النجاح التي شهدتها السينما المصرية على مدار موسم صيف 2023 السينمائي، والذي حقق أرقام مرتفعة في دور العرض السينمائي .

فيلم شماريخ

يجتمع آسر ياسين وأمينة خليل في فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، ويبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي بحلول 6 ديسمبر الجاري، وكشف الجمهور عن تحمسه لمشاهدة الفيلم الذي يعتبر أخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش، الذي يشارك في بطولة الفيلم بجانب كلا من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

فيلم أبو نسب

يبدأ عرض فيلم «أبو نسب» اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر المُقبل، يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم عادل مش عادل

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «عادل مش عادل» عرض الفيلم في شهر يناير المقبل، بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتي تصدرت «ترند» المواقع الاجتماعية.