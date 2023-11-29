بوستر فيلم شماريخ يثير الجدل بين الجمهور.. هل له علاقة بكرة القدم؟

يعمل صناع فيلم شماريخ على الترويج والدعاية للفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، لينافس ضمن موسم أفلام رأس السنة، وذلك عبر منصات السوشيال ميديا والحسابات الرسمية للمشاركين في الفيلم، ومن المقرر تنظيم عرضًا خاصًا للفيلم قبل طرحه سينمائيًا بأيام قليلة، بحضور أبطال وصناع الفيلم، وعدد من نجوم الفن.

وتسببت البوسترات الدعائية للفيلم في حالة من الجدل بين متابعين بالسوشيال ميديا بسبب ظهور أسر ياسين وأمينة خليل، وبيد كل منهما سلاحًا آليًا مع اختلاف نظرة كل منهما للآخر، وتفاوتت الآراء حول طبيعة قصة شماريخ وإذا ما كان لها علاقة بالكرة أو باندلاع حرب باردة بين بطلي الفيلم.

يطرح بالسينما 14 ديسمبر

وبدوره تفاعل مؤلف ومخرج الفيلم عمرو سلامة مع كل هذه التكهنات، بالإشارة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» إلى أن قصة الفيلم لها علاقة بشاب وفتاة يجمعهما فكرة الانتقام والقتل، وذلك خلال رحلة أحدهم للابتعاد عن خطاياه والتطهر والتخلي عن فكرة العيش الدائم في الظلام.

أخر ظهور للفنان مصطفى درويش

فيلم شماريخ يشهد الظهور الأخير للفنان مصطفى درويش الذي توفى مطلع هذا العام، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، محمد ثروت، أدم الشرقاوي، سامي مغاوري، الطفلة لافينيا نادر.