أشرف زكي وروجينا وإيمان العاصي أول حضور عزاء أشرف عبد الغفور

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

أشرف زكي يصل عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

وحرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، وإيمان العاصي، وعمر السعيد، ومحمد أبو داود، أن يكونوا أول حضور عزاء أشرف عبدالغفور.

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور، مساء أول أمس، عن عمر ناهز 81 عاما بعد تعرضه لحادث سير في منطقة الشيخ زايد.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل أشرف عبد الغفور، أمس، بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني؛ أبرزهم أحمد حلمي، أحمد السقا، حلا شيحة، وغيرهم.