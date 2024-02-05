أماكن بيع الماس السداسي في مصر.. إليك نصائح قبل شرائه

تختلف أماكن بيع الماس السداسي في مصر بين مراكز بيع الأحجار الكريمة، والمزادات، والمحال التجارية المتخصصة في بيع المجوهرات، والماس السداسي هو نوع من الأحجار الكريمة، عبارة عن ألماس طبيعي تشكّل في ظروف غير طبيعية.

ونوضح لكم عبر السطور التالية، أماكن بيع الماس السداسي في مصر، والفرق بينه وبين الماس العادي، وأسعار الماس السداسي، وبعض النصائح التي يجب مراعاتها عند شرائه.

أماكن بيع الماس السداسي في مصر

يمكن العثور على أماكن بيع الماس السداسي في مصر في عدد من الأماكن، منها:

مراكز الأحجار الكريمة

تبيع العديد من مراكز الأحجار الكريمة في مصر الماس السداسي، بما في ذلك مركز الأحجار الكريمة في القاهرة، ومركز الأحجار الكريمة في الإسكندرية.

المزادات

يُباع الماس السداسي أيضًا في المزادات، مثل مزاد كريستيز، وغيره من المزادات.

المواقع الإلكترونية

تبيع العديد من المواقع الإلكترونية الماس السداسي.

سعر قيراط الماس السداسي في مصر

تختلف أسعار الماس السداسي اختلافًا كبيرًا بحسب العوامل التالية:

- حجم الحجر: فكلما كان الحجر أكبر، كلما كان أغلى.

- الوزن.

- درجة النقاء.

- اللون.

- القطع.

وبشكل عام تكون أسعار الماس السداسي أعلى من أسعار الألماس العادي، بسبب ندرته وصعوبة الحصول عليه، وفيما يلي بعض الأمثلة على أسعار الماس السداسي:

- حجر ألماس سداسي بحجم 1 قيراط ولون D ونقاء VVS2 وقطع بريليانت، يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار أمريكي.

- حجر ألماس سداسي بحجم 2 قيراط ولون H ونقاء SI1 وقطع بريليانت، يبلغ سعره نحو 20 ألف دولار أمريكي.

- حجر ألماس سداسي بحجم 3 قيراط ولون F ونقاء VS1 وقطع بريليانت، يبلغ سعره نحو 30 ألف دولار أمريكي.

يمكن أن تصل أسعار الماس السداسي إلى عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات للقيراط الواحد، اعتمادًا على خصائص الحجر.

نصائح لشراء الماس السداسي

عند شراء الماس السداسي، يجب مراعاة العوامل التالية:

الحصول على شهادة

يجب الحصول على شهادة معتمدة من مختبر موثوق به لتحديد خصائص الحجر، مثل الحجم والوزن والنقاء واللون والقطع.

مقارنة الأسعار

يجب مقارنة الأسعار بين الأماكن المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء.

الفحص الشخصي:

يجب فحص الحجر شخصيًا قبل الشراء؛ للتأكد من أنه يلبي توقعاتك.

العناية بالماس السداسي

يمكن تنظيف الماس السداسي بانتظام باستخدام منظف مخصص للأحجار الكريمة.

يجب تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو الفرشاة الخشنة عند تنظيف الحجر.

الأهمية الثقافية والروحية للماس السداسي

يُعتقد أن الماس السداسي له أهمية ثقافية وروحانية في العديد من الثقافات، ففي مصر القديمة مثلًا كان يُعتقد أن الماس السداسي يرمز إلى الشمس، وكان يستخدم في العديد من المجوهرات والأغراض الدينية، وفي الثقافة الصينية، يرمز الماس السداسي إلى الحظ السعيد والازدهار، كما أنه يُعتقد أنه يحمي مرتديه من الشر، وفي الثقافة الهندية فإنه يرمز إلى الحكمة والتنوير، كما يُعتقد أنه يعزز الإبداع والإلهام.

الفرق بين الماس السداسي والعادي

هناك فروق عدة بين الماس السداسي والماس العادي، وهي كالتالي:

الماس السداسي يتميز بالندرة، إذ يعد الماس السداسي أكثر ندرة من الماس العادي؛ لأن السداسي يتشكل في ظروف غير طبيعية، مثل التعرض لصدمة شديدة أو درجات حرارة عالية، وهو ما يؤثر بالتالي على سعره، ولذا يكون الماس السداسي عادةً أغلى من الماس العادي، بسبب ندرته وصعوبة الحصول عليه.

وأما الفرق الأخير بين كلا النوعين، وهو أن الماس السداسي يتميز بوجود 6 أوجه بدلًا من 8 أوجه المعتادة في الألماس العادي.