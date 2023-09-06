ماجد الكدواني: زرت طبيبا نفسيا بعد سنة من عرض «تراب الماس»

قال الفنان ماجد الكدواني، إنه قدم شخصية مخيفة ومرعبة ومختلفة في فيلم «تراب الماس»، وكان هناك حالة جدية في «اللوكيشن»، كما أن كتابة أحمد مراد مرعبة: «مكناش داخلين نصور مشهد، ولكن عشان نعمل مهمة كبيرة، وكل شيء مؤثر، وذهبت للطيب النفسي بعد سنة من عرض العمل».

«الكدواني»:العمل مع مروان حامد مختلف

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن العمل مع المخرج مروان حامد مختلف: «لو خيروني بين أقرأ الرواية الأول أو أصور هختار أصور الأول، لأني مش قارئ جيد، وأحب أخد من المخرج لأنه هو المدرب، وأخدت من عين مروان طاقة».

ولفت الفنان ماجد الكدواني، إلى أن مروان حامد خطفه إلى عالم خفي من خلال «تراب الماس» وأصبح أسيراً ملحوظاته: «هو اللي قالي فيما بعد أنت مختلف ومغيب، وكونه قالي الكلام ده مش قليل، وأعطاني حافز عجيب في الحفاظ على المستوى».

أولادي طلبوا مني الذهاب لطبيب نفسي

وأوضح أن أولاده طلبوا منه الذهاب لطبيب نفسي بعد سنة من عرض الفيلم، كما أن المخرج مروان حامد نصحه أيضا للذهاب للطبيب: «اكتشفت أن وكريم عبدالعزيز إننا فينا حاجة مختلفة بس مش عارفين، سواء مع عيالنا أو بيوتنا بس مش واخدين بالنا، وبالفعل روحت للطبيب النفسي».