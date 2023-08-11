كيف تتفادى حرائق الماس الكهربائي في موجة الحر الشديد؟.. خبير أمني يوضح

قال اللواء عادل مخلوف الخبير الأمني، إنّ قوات الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة خلال فترة الصيف من السيطرة على الحرائق الناجمة عن حدوث ماس كهربائي، وأن قوات الحماية المدنية دائمًا ما تكون في حالة طوارئ مستمرة؛ لسرعة التعامل مع تلك الحرائق من أجل سلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم والسيطرة على الحرائق وقت موجة الحر الشديد.

سرعة الانتقال لمكان الحريق

وأضاف مخلوف، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ قوات الدفاع المدني لديها تعامل احترافي في التعامل مع الحرائق بكافة أنواعها وأن من أهم الأمور في السيطرة على الحرائق هي سرعة الانتقال إلى مكان الحادث، لذلك أن قوات الدفاع المدني دائمًا في حالة طوارئ وأن خبراء التعامل مع الحريق يرتدون الملابس الخاصة بتلك المهام خلال وقت الطوارئ لسرعة التحرك فور ورود البلاغ.

نصائح لتجنب الحرائق وقت الحر

وبحسب الخبير الأمني فإنّ هناك نصائح عامة يجب معرفتها من كافة المواطنين لتفادي حدوث الحرائق وقت موجة الحر الشديد وهي كالتالي:

- فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة أو التركيب.

- تجنب تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد في الطرق التي يمر بها الأشخاص.

- لا تترك أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير غير معزولة.

- فصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لمدة طويلة في أثناء السفر والرحلات الطويلة.

- مراجعة قوة الأحمال الكهربائية للأسلاك والكابلات عند تأسيس المنازل والتأكد من ملائمتها.

- تجنب نزع القابس، من الحائط أو ما يمسى بـ«البريزة» بعنف من خلال الأسلاك.

- استخدام الوصلات الخارجية المتعددة وكذلك غير المباشرة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.

- إجراء صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.

- قطع التيار الكهربائي عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم القيام بتشغيل أي مصدر كهربائي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- عدم وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- عدم توصيل أي جهاز كهربائي بمصدر واحد للتيار الكهربي.