افتتاح مقر مؤسسة حياة كريمة في جامعة السويس

افتتح الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، يرافقه العقيد عادل طاهر مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة، الفرع الجديد للمؤسسة في جامعة السويس.

مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي

أوضح الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن افتتاح مقر لمؤسسة «حياة كريمة»، في الجامعة يعد انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات والتعريف بمختلف المشروعات التي قامت بها مبادرة «حياة كريمة» للمواطن المصري.

نشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعة

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من تواجد هذا المقر بالحرم الجامعي هو نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة الإيجابية للشباب من طلاب الجامعة، وتقديم خدمات توعوية للطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة الأسبوع المقبل ومساعدة الطلاب للتعرف على مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن تقديم بعض المساعدات الاجتماعية للطلاب بالجامعة

أهمية المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية

وأشار رئيس جامعة السويس على هامش افتتاح مقر حياة كريمة، إلى دور الشباب في الحياة السياسية، وأهمية المشاركة بشكل إيجابي في مختلف الفعاليات السياسية وحث الطلاب على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي، مشيرًا إلى أن المشاركة بشكل إيجابي في هذا العرس الديمقراطي، سيكون له عظيم الأثر على انعكاس صورة إيجابية عن مصر في شتى دول العالم.