رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

جامعة السويس توقع بروتوكول تعاون مع مدارس عالمية لتوفير منح للطلاب

كتب:

حمدي عبد الله
09:36 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

وقعت جامعة السويس بروتوكول تعاون مع مدارس مافن العالمية، بهدف توفير فرص عمل وتدريب للطلاب، للتعرف على سياسات العمل داخل المدارس، وطبيعة العمل والحياة المهنية ومتطلباتها. 

قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، البرتوكول يتيح تنظيم المركز لندوات تعريفية بمدرسة مافن الدولية، وتقديم نموذج ملهم يعطي خلاصة التجارب المهنية ورفع درجات الوعي لدى الطالب بمتطلبات سوق العمل.

تقديم فرص تدريب 

وأشار إلى البروتوكول يهدف إلى تقديم فرص تدريب وعمل لخريجي جامعة السويس ممن يرشحهم المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وثمن رئيس الجامعة دور مركز التطوير المهني بجامعة السويس، الذي يحرص علي التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات انطلاقا من ربط الدارسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل. 

اقرأ المزيد:

«مواني البحر الأحمر» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة السويس لتبادل الخبرات

جامعة قناة السويس تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

نائب رئيس جامعة قناة السويس: نقدم 60% من الخدمات الصحية في المحافظة

رئيس جامعة السويس: رهان الرئيس السيسي على شباب مصر رابح دائما

جامعة قناة السويس: إنشاء مجمع مستشفيات تخصصية في الإسماعيلية قريبا 
بقلم حمدي عبد الله