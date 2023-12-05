جامعة السويس توقع بروتوكول تعاون مع مدارس عالمية لتوفير منح للطلاب

وقعت جامعة السويس بروتوكول تعاون مع مدارس مافن العالمية، بهدف توفير فرص عمل وتدريب للطلاب، للتعرف على سياسات العمل داخل المدارس، وطبيعة العمل والحياة المهنية ومتطلباتها.

قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، البرتوكول يتيح تنظيم المركز لندوات تعريفية بمدرسة مافن الدولية، وتقديم نموذج ملهم يعطي خلاصة التجارب المهنية ورفع درجات الوعي لدى الطالب بمتطلبات سوق العمل.

تقديم فرص تدريب

وأشار إلى البروتوكول يهدف إلى تقديم فرص تدريب وعمل لخريجي جامعة السويس ممن يرشحهم المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وثمن رئيس الجامعة دور مركز التطوير المهني بجامعة السويس، الذي يحرص علي التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات انطلاقا من ربط الدارسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل.