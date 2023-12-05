أمين «حماة الوطن»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية دليل أن الشعب حائط صد خلف الدولة

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب أصدر مجلة لحقوق الإنسان ترد باسم المجتمع على القضايا الدولية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه الأسرة المصرية منذ تولي المسؤولية.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر إنجازا كبيرا كنا نحلم به جميعا، لافتا إلى أن حقوق الإنسان من أهم مبادئ الدولة المصرية، وقد أطلق الرئيس السيسي استراتيجية خاصة لحقوق الإنسان وعزز من عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بمزيد من الصلاحيات.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن، أن الحزب يجدد دعمه لترشح الرئيس السيسي، ولابد أن نتواجد جميعا أمام اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات لنؤكد للعالم أن الشعب المصري حائط صد خلف الدولة المصرية دائما، لافتا إلى أن المخططات الدولية تفشل أمام دعم الشعب لحكومته ورئيسه.