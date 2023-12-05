فايز أبوحرب: أيام الانتخابات ستشهد مظاهرة في حب ودعم الرئيس السيسي

قال النائب فايز أبوحرب، عضو مجلس النواب وأمين القبائل العربية بحزب «حماة الوطن»، إن إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، لافتا إلى أنه يواصل العمل ليلا ونهارا.

أوضح «أبوحرب» خلال كلمته في مؤتمر أمانة حقوق الإنسان بحزب «حماة الوطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن إنجازات مصر لا ينكرها إلا جاحد له أهداف أخرى، وفي الوقت الذي نشهد فيه تدمير المجتمع الفلسطيني، أعلن الرئيس السيسي أن سيناء خط أحمر، وجدد دعمه للقضية الفلسطينية.

أشار النائب فايز أبوحرب، إلى أن الدولة المصرية كانت تحارب الإرهاب وتبني في نفس الوقت، بما يشبه عملية جراحية دقيقة يعالج ويبني خلالها، لافتا إلى أن المواطن السيناوي أصبح ينعم بالأمن والأمان، ويشهد إنجازات غير مسبوقة، وكنا نحلم بالمدن الأجنبية التي أصبحت لدينا في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وسيستفيد من هذه الإنجازات كل أبناء الشعب المصري.

وتابع «سنجعل أيام الانتخابات القادمة مظاهرة في حب ودعم الرئيس السيسي».