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واعظة بالأوقاف: 4 صدقات لا تحتاج إلى مال.. أبرزها الصلح بين الناس

كتب:

منى صلاح
07:02 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الصدقة- تعبيرية

الصدقة- تعبيرية

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إنَّ هناك 4 صدقات لا تحتاج إلى مال، ويجب على المرء الدوام عليها كل يوم تطلع فيه الشمس حتى يفوز بالثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى.

وأضافت «عبد السلام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البيت»، مع الإعلامية مروة شتلة، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الأربع أعمال التي تعادل التصدق دون الحاجة إلى إنفاق المال، هي: «الصلح بين الناس والتوفيق بينهم، ومساعدة الناس في رفع أحمال أو عبور الطريق أو السلالم، وكل خطوة إلى المسجد فيها صدقة، وإبعاد الأذى عن الطريق صدقة».

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعل هذه الصدقات التي تزيد ميزان حسناتنا كل يوم، وذلك فى حديثه الشريف، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ: إِنَّ تَسْلِيمَكَ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَعِيادَتُكَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ، وَإِغَاثَتُكَ الْمَلْهُوفَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

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