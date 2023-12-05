«زراعة كفر الشيخ»: انتهاء موسم جني القطن بإنتاجية 763 ألف قنطار

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء موسم جني القطن موسم 2023، وسط إنتاجية كبيرة للغاية بلغت 763 ألف قنطار قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، وهو ما يصب في مصلحة المزارعين، وكذلك الاقتصاد المصري كونه قطن تصدير من الدرجة الأولى.

إنتاجية القطن في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن موسم جني القطن 2023 بمحافظة كفر الشيخ، من حيث إنتاجية الفدان تراوحت ما بين 7 إلى 8 قناطير قطن، وهي إنتاجية جيدة للغاية، جاءت بجهد وتعب الفلاحين الذين قاموا بزراعة هذا المحصول للعام الجاري، لتحقيق 763 ألف قنطار.

تهنئة للمزارعين في كفر الشيخ

وقدم وكيل زراعة كفر الشيخ، التهنئة للمزارعين في شتى ربوع المحافظة، على تلك الإنتاجية الفائقة والمميزة من محصول القطن، والتي جعلت المحافظة تحتل المرتبة الأولى بين محافظات مصر خلال العام الجاري، معرباً عن سعادة بهذه الإنتاجية، موضحا أن المساحة المنزرعة من القطن في كفر الشيخ بلغت 85 ألفا و114 فدانا، من القطن لصنفي جيزة 94 وجيزة 96.