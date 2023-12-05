ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تصلان عزاء أشرف عبد الغفور

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ميرفت أمين في عزاء أشرف عبد الغفور

ووصلت منذ قليل الفنانة ميرفت أمين، رفقة دنيا سمير غانم إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء.

وحرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا على أن يكونا أول الحاضرين لعزاء الفنان أشرف عبدالعفور الذي رحل عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 81 عام بعد تعرضه لحادث سير في الشيخ زايد.