حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من الشباب

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من الشباب برئاسة النائب أحمد فتحي.

اهتمام السيسي بملف الشباب

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، وقال إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أولى اهتماما بالغا بملف الشباب على كل المستويات سواء من ناحية التمكين أو التأهيل، فعلى مدار عشر سنوات حقق إنجازات كبيرة في كل المجالات، فلا يوجد مكان في مصر ليس به إنجاز، فضلا عن مواقفه القوية فيما يخص الأمن القومي المصري.

توعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات

من جانبه، ثمن الوفد اهتمام المرشح الرئاسي بالشباب، مشيدين بأن هيكل الحملة من الشباب، وأضاف الوفد أنهم يحرصون على توعية الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وأن هذا واجب وطني، ليستكمل المرشح الرئاسي مسيرته التنموية وتوفير تمكين أكبر للشباب.