ائتلاف نزاهة: نتابع انتخابات الرئاسة من خلال 7 مؤسسات و54 متابعا دوليا

قالت مارينا سامي المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة، إن الائتلاف جاهز لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية في مصر، وسير العملية الانتخابية على مدار الـ3 أيام في الداخل، وأوضحت أن الائتلاف يضم 7 مؤسسات مجتمع مدني مختلفة، منها 5 منظمات أجنبية وهي: منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، ومنتدى جالس الدولي- أوغندا، ومنظمتان مصريتان وهما: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شركاء من أجل الشفافية.

استعداد ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أوضحت «سامي»، أن ائتلاف نزاهة سوف يتابع سير العملية الانتخابية في مصر من خلال 54 متابعا أجنبيا ممثلين عن 34 دولة مختلفة حول العالم بين أوروبا وأفريقيا، وجرى تسجيلهم في الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر أن يتواجد في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، تقوم بزيارة 24% من اللجان الفرعية في مصر والتي يصل عددها إلى 2400 لجنة.

تقسيم المتابعيين الدوليين لـ16 فرقة

أكدت أنه جرى تقسيم المتابعين الدوليين إلى 16 فرقة للانتشار والمتابعة، أوضحت أن كل راصد ميداني ملزم بزيارة 25 لجنة فرعية كحد أدنى خلال اليوم الواحد، حتى يتمكن من الخروج بملاحظات دقيقة حول سير الانتخابات الرئاسية 2024، وأشارت إلى أن ائتلاف نزاهة يضم ما يقرب 100 شخص بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين وأعضاء غرفة العمليات.