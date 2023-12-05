أول قرار من الأهلي بشأن رحيل محمد عبد المنعم عن القلعة الحمراء | عاجل

حددت إدارة النادي الأهلي سعر بيع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل تمسكه بالرحيل عن القلعة الحمراء، لخوض تجربة احترافية في الخارج، خلال المرحلة المقبلة، وانضمام اللاعب لشركة تسويق إنجليزية، في خطوة لانتقاله لأحد الدوريات الأوروبية.

وعلم «الوطن سبورت» أنه رغم تمسك النادي الأهلي ببقاء محمد عبد المنعم في صفوفه الفريق، إلا أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية بالخارج، وهو ما جعل إدارة النادي الأهلي تحدد سعر بيعه لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته من فرق أوروبا.

الأهلي يطلب 5 ملايين دولار لبيع محمد عبد المنعم في الخارج

وحددت إدارة النادي الأهلي مبلغ 5 ملايين دولار للتخلي عن محمد عبد المنعم في الفترة المقبلة، كما ستضع إدارة القلعة الحمراء بنود مكافآت كعوائد مستقبلية للنادي، حال جرى بيع اللاعب، الذي ينتظر عرضا قويا من الخارج، من أجل الموافقة عليه، والرحيل عن الأحمر.

وبحال لم يصل أي عرض رسمي مناسب ماديا للنادي الأهلي واللاعب، فإن رغبة القلعة الحمراء هي تمديد عقد محمد عبد المنعم، الذي ينتهي في نهاية موسم 2024- 2025.

ويرغب محمد عبد المنعم في الانضمام لأحد الأندية الإنجليزية خلال الموسم المقبل، بعد رفضه فكرة الانضمام للدحيل القطري، رغم تلقيه عرضا مغريا للانضمام لصفوف الفريق، في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد عبد المنعم يدخل مرحلة تأهيل في الأهلي

يذكر أن محمد عبد المنعم بدأ في مرحلة تأهيل مع الأهلي حاليا، بعدما كان قد تعرض لكدمة قوية على مستوى الكاحل، في المران الرئيسي قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت 1-1.