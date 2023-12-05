تحالف العمل الأهلي ينظم حملة تبرع بالدم لمصابي غزة في طنطا (صور)

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بميدان المحطة بمدينة طنطا، بالتعاون مع مديرية الصحة.

جهود التحالف الوطني

وأكد عادل عتمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بالغربية، ومنسق حملة التبرع بالدم، ان مصر كانت وستظل المساند الأكبر للأشقاء الفلسطينيين ولأهالي غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي للاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، نتيجة حملة القصف العنيف المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الغذائية وانهيار القطاع الصحي.

وقال «عتمان»، إن الدعم المادي لسكان غزة أصبح شئ ضروري، وأن الدولة المصرية في مقدمة الدول المساهمة في دعم غزة في تلك الأزمة، حيث وفرت جميع أنواع الدعم المادي من خلال تقديم المساعدات عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وأن التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بالغربية نظم اليوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومديرية الصحة بالغربية، حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين وتم توفير 100 كيس دم سيتم إرسالهم للأشقاء في غزة ضمن القوافل التي يتم تجهيزها الفترة المقبلة.

الحث على المشاركة

واكدت الدكتورة مروة دوبان، منسق حملة بشبابها بالغربية، إن الحملة تشارك اليوم في التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين مع التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، بهدف تخفيف معاناة أهالي غزة من من خلال المساعدات والمساهمة في دعم الدولة للقضية الفلسطينية.

اقبال المواطنين

وشهدت نقطة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالغربية، إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، مؤكدين أن هذا واجب عربي عليهم، ودعم الأشقاء في غزة وذلك في إطار الدعم الدولة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ وذلك بصفة عامة، والأحداث الأخيرة بصفة خاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، معبرين عن سعادتهم بما تقوم