اتحاد عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الداخل

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، بنقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية والترفيهية، غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة، ورؤساء نقابات، ورؤساء اتحادات محلية، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10و 11 و 12 من الشهر الجاري.

غرفة عمليات اتحاد عمال مصر

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان، أن الاتحاد شكل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية ومتابعة مستمرة من جميع اللجان النقابية والنقابات العامة، والاتحادات المحلية بالمحافظات، ومؤسساته المختلفة.

أضاف جبران، أن الغرفة المركزية بمقر الاتحاد العام بالقاهرة، سوف تمارس مهامها في المتابعة إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية لمتابعة العملية الانتخابية وحث العاملين علي المشاركة في العرس الانتخابي.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

ودعا رئيس الاتحاد، جميع عمال مصر في كل القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية، إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطني للعمال في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد، فضلا عن تأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال الإنجازات التي حققها في كل القطاعات، مؤكدا أن كل غرف العمليات مستمرة في أعمالها طوال أيام الانتخابات لمدة 24 ساعة.