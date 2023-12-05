جامعة أسوان تنظم ندوات لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات

نظمت جامعة أسوان سلسلة من الندوات التوعوية بعنوان «أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية»، في إطار تعزيز الانتماء والولاء للوطن وتوعية الشباب بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بأسوان.

تحديات ومخاطر تواجه الوطن

وتناولت الندوات عدة موضوعات تتعلق بالمشاركة السياسية، من ضمنها التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن، مؤكدة أن المشاركة السياسية تعزز الديمقراطية وتدعم الاستقرار والأمن في البلاد.

ونظمت الجامعة الندوات في مقرات مختلفة بالحرم الجامعي، بما في ذلك منطقة صحاري ومدينة أسوان الجديدة وأبو الريش، وشارك فيها الطلاب الموزعين على 19 كلية ومعهد بالجامعة، ويبلغ عددهم 36 ألف طالب وطالبة.

لجان انتخابية للطلاب والطالبات المغتربين

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية تجهيز لجان انتخابية للمغتربين من الطلاب والعاملين من خارج المحافظة، بهدف تمكينهم من المشاركة في الانتخابات بأسوان، مضيفا «من المهم أن يكون الشباب على دراية بالقضايا السياسية والاجتماعية التي تؤثر في حياتهم ومستقبلهم، ويجب على الشباب أن يشعروا بأهمية صوتهم في صنع القرار من خلال المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.