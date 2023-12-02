رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل سيثلج قلوب الموظفين فور صدوره

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنه فخور بالوجود وسط حشد العمال الكبير لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في السباق الانتخابي، وذلك بفضل الإنجازات التي عاشها مجتمع العمال خلال السنوات الأخيرة الماضية، وما يتم خلال هذه الفترة، وما سوف يحدث خلال الفترات المقبلة.

قانون العمل فور صدوره سيثلج قلوب جميع العمال

وأضاف «جبران» خلال كلمته أن الرئيس السيسي خلال فترة حكمه للبلاد حقب عديد من الإنجازات لكافة العمال حتى العمالة المؤقتة، وتم رفع الأجور مرتين حتى الآن، ومشروع التأمين الطبي الشامل يلمس كل مواطن وكل عامل، ويحقق له الأمان الوظيفي، مضيفًا إننا نعمل الآن على إنشاء صندوق للعمالة المؤقتة .

وأوضح رئيس عمال مصر أن قانون العمل الجديد عند صدوره سوف يثلج قلوب جميع العمال، ويحقق الأمان الوظيفي لكافة عمال مصر، وتاريخ عمال مصر يؤكد أهمية دوره في بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه التحية للقيادي العمالي عبد المنعم الجبل، على تجديد الثقة فيه بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للبناء .

اتحاد عمال مصر: مصر شهدت إنجازات عمالية غير مسبوقة

وبدأ منذ قليل المؤتمر العمالي الحاشد الذي عقدته النقابة العامة للمرافق العامة بمقر اتحاد عمال مصر، واستعرض فيلما تسجيليا أبرز الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قطاعات المرافق العامة الأربعة «المياة والكهرباء والصرف الصحي والإسكان».

وقال هشام أحمد فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، إننا هنا اليوم باسم نصف مليون عامل لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حب وود، وذلك عن قناعة أنه الأقدر والأنسب لحماية البلاد في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأضاف فؤاد خلال كلمته بمؤتمر أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي وإسكان، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي على رأسها مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، موجها رسالة إلى الرئيس السيسي قائلا: «نحن خلفك وداعمين لك يا رئيس في كل خطواتك لأن مصر تستحق الأفضل وأنت خير لها».