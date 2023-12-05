واعظة بـ«الأوقاف»: تربية الأبناء على العمل التطوعي تجارة مع الله

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن العمل التطوعي له فوائد كثيرة، منها الإحساس بالانتماء للوطن والمسؤولية والتكاتف لمساعدة الغير، لافتة إلى أن العمل التطوعي، هو عمل يقوم به المرء طاعة لله ولا يبتغي منه مقابل.

«عبدالسلام»: من آداب العمل التطوعي ألا يكون مخالفا لله ورسوله

وأضافت «عبدالسلام»، خلال حوار مع الإعلامية مرة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «من آداب العمل التطوعي ألا يكون مخالفا لله ورسوله، فـ العمل التطوعي يشعر المرء بمن هو أدنى ويربي في المتطوع معرفة قيمة نعم الله».

تربية الأبناء على العطاء وحب الخير

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: «لابد إن كل أب وأم إنهم يربوا أولادهم على العطاء والتطوع لخدمة الغير، فهذا تجارة كبيرة مع الله وربنا يبارك في الأولاد والمال، فلازم وأنت نازل تتبرع أو تخرج حاجة لله خد ابنك أو بنتك معاك وخليه يعمل هذا العمل حتى يتربى عليه».