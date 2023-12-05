«حماة الوطن» بالمنيا ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، اليوم، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور اللواء هشام بشر أمين عام الحزب في محافظة المنيا، الدكتور أحمد فاروق الجهمي الأمين المساعد، اللواء مصطفى الطحاوي الأمين المساعد، واللواء زكريا الشيمي أمين التنظيم بالمحافظة، محمد صلاح مخيمر أمين بندر المنيا، أحمد حلمي أمين تنظيم البندر.

وشارك في المؤتمر أهالي مدينة المنيا، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الرئيس السيسي رجل مصر القوي

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد اللواء هشام بشر أن حزب حماة الوطن يدعم بقوة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي هو رجل مصر القوي الذي استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه يحظى بدعم شعبي كبير، وحزب حماة الوطن سيعمل بكل جهد من أجل إعادة انتخابه رئيساً لمصر.

حملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي

وخلال المؤتمر، تم إطلاق حملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تحمل شعار «مكملين مع السيسي».

ويعد هذا المؤتمر هو السابع الذي نظمه حزب حماة الوطن في مختلف مراكز ومدن محافظة المنيا دعما وتأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.