ندوات وأمسيات ثقافية للسيدات في المنيا للتوعية بالمشاركة السياسية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الفترة الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

ندوات تثقيفية فى مدارس القرى والمراكز

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث نفذت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ندوات تعريفية وتثقيفية فى مدارس القرى والمراكز منها «مدرسة أبناء الثورة ببني مزار - المدرسة الابتدائية رقم 1 بقرية القايات بمركز العدوة – مدرسة البسقلون الإعدادية بالعدوة - مدرسة 6 أكتوبر بالمنيا»، تحت عنوان «بلدي أمانة في إيديك»، حيث تناولت الندوات عرض الإنجازات التي حققتها الدولة، وكذلك توضيح أهمية الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره للأجيال الشابة واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة كافة الحقوق الدستورية.

إنشاد ديني وأغان وطنية

وأضافت «أبو سمرة»، أنه تم عقد أمسيات «الأسرة المصرية»، ضمن الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" حيث استهدفت الأمسيات عدد 400 من السيدات والرجال والأطفال بقرية نزلة جريس بمركز أبوقرقاص، لافتة إلى أن الأمسيات تضمنت مجموعة من العروض الفنية و الثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، إلي جانب فقرات من الإنشاد ديني و أغاني وطنية ومسابقات للمساهمة في تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.