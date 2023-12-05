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مايا مرسي للمرأة المصرية: انزلي وشاركي في الانتخابات الرئاسية

كتب:

مريم جاد
04:57 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين نهي عبد العزيز وسالي شاهين، المذاع عبر شاشة «DMC»، تقريرا عن مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة يوضح دور المرأة في الانتخابات وتشجيعها للمراة المصرية بها.

دور المراة المصرية بانتخابات الرئاسة 2024

وقالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: «رسالتي النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024، دورك كان عظيما ومشرفا ورفعت رأس مصر وأبهرتي العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللي فاتت». 

وأضافت «مرسي» خلال لقاء عبر برنامج «السفيرة عزيزة»: «النهارده مصر بتناديكي من جديد.. عشان تكملي دورك الوطني العظيم ده حقك وحق البلد عليك وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك وهو اللي هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر».

مايا مرسي: شجعي أسرتك ومارسي حقك السياسي

وتابعت: «شجعي أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد ووصلي صوتك للعالم عشان يعرف إزاي الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها، صوتك مهم وبيفرق صوتك أمانة وبلدك أمانة ومصر بيكي أقوي وأجمل».

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بقلم مريم جاد