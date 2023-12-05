«العربية لحقوق الإنسان»: مستعدون لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية في الداخل

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تابعت سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج على مدار أيامها الثلاثة، ورصدت إقبالا جيدا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

رصد الانتخابات في الخارج

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المصريين في الخارج كانوا في حالة من البهجة الوضحة خلال توجهم للجان من أجل الإدلاء بأصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن التصويت الإلكتروني للمصريين المقيمين في الخارج له أثر في التسهيل على المواطنين.

استعدادات متابعة الانتخابات في الداخل

وأشار إلى أن المنظمة تستعد في الوقت الحالي لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية في الداخل، موضحا أنه في إطار التجهيز للمتابعة والرصد، بدأ وصول أعضاء الفريق الدولي للمنظمة إلى القاهرة بداية من مساء الأحد 3 ديسمبر، ويتوقع استكمال وصول الفريق مساء الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن المنظمة عملت على عقد اجتماعات عن بعد بين أعضاء فريق الرصد والمتابعة، من أجل مناقشة خطط الانتشار والتوزيع وآليات العمل خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، وكذا العينات الجغرافية المختارة، وصل عدد الاجتماعات التي عقدتها المنظمة إلى 3 اجتماعات.