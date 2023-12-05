طوابير للتبرع بالدم في الفيوم لدعم مصابي غزة.. النساء الأكثر إقبالا

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم، إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم، إذ تسابقت مختلف الفئات العمرية على التبرع بالدماء لصالح أشقائهم الفلسطينيين، رافعين شعار «دمائنا فداء أشقائنا»، فيما حاول الكثير من المراهقين التبرع بالدماء رغم صغر أعمارهم.

وضربت النساء مثالًا في الدعم، إذ كان الإقبال الأكبر من السيدات والفتيات من مختلف الأعمار، حيث اصطففن في طابور طويل للتبرع بدمائهن لصالح مصابي قطاع غزة.

يوم التبرع بالدم لغزة

وأوضح كيرلس بخيت، عوض متطوع بالتحالف الوطني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ التحالف أطلق اليوم الثلاثاء حملة للتبرع بالدم بالاشتراك مع بنك الدم، وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من أكياس الدماء لإرسالها ضمن المساعدات الطبية لقطاع غزة.

الحملة انطلقت من العاشرة صباحا

وأشار إلى أنّ أعمال قافلة التبرع بالدم بدأت في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً، مُؤكدًا إنّهم استقبلوا عددًا كبيرًا جدًا من المتبرعين على مدار اليوم، إذ شهدت القافلة مشاركة فعالة من مختلف الفئات العمرية، لدعم أشقائنا في غزة.

إقبال كبير من المراهقين

وأضاف إنّ اللافت في الأمر، إقبال عدد كبير جدًا من المراهقين الذين حاولوا التبرع بالدم رغم صغر سنهم، حيث خرجوا من مدارسهم واتجهوا إلى القافلة المتمركزة بميدان السواقي بمدينة الفيوم مباشرة، ولكنه تم رفض تبرعهم نظرًا لأنّ أعمارهم أقل من 18 عامًا.

النساء الأكثر مشاركة في الحملة

وذكر إنّ العنصر النسائي كان الأكثر إقبالًا إذ شاركن في طوابير طويلة، سواء طالبات بالجامعة، أو ربات بيوت، كما إنّ هناك الكثيرين من كبار السن الذين كانوا حريصين على التبرع، والجميع يرغب في تقديم المساعدة، مُبينًا إنّ تلك الدماء تصل إلى غزة إلى جانب المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.