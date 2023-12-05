مجيد بودن: قطع الاحتلال الإسرائيلي للإنترنت عن غزة خرق للقانون الدولي

قال مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة، والقانون الدولي يمنع ضرب البنى التحتية والاتصالات، واليوم الإنترنت صارت بمثابة الجسور والكباري، فهو يعد الآن في القانون الدولي أحد مكونات البنية التحتية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية من باريس، مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين يجب أن تكون لهم نفس الخدمة المتاحة للإسرائيليين، وقطع هذه الخدمة عن بعض السكان دون آخرين هو خرق للقانون الدولي العام.

واجبات تفرض على الدولة المستعمِرة

أوضح أن في القانون الدولي واجبات تفرض على الدولة المستعمِرة، وهي هنا إسرائيل، ومنها أن تمد قطاع غزة بالاتصالات والإنترنت، وبالنسبة للشركات الخاصة لا يمكن بأمر من دولة أن تقطع الخدمة، وإلا أصبحت أداة لهذه الدولة.