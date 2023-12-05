رئيس «الاتحاد» يستنكر الأسلوب الممنهج لعمرو أديب في الترويج لمعلومات غير حقيقية

استنكر رضا صقر رئيس حزب «الاتحاد»، الأسلوب الممنهج الذي يتبعه عمرو أديب، مع بعض ضيوفه، وآخرهم سمير غطاس، إذ روجا ـ على غير الحقيقة ـ لاشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة، وهو ما نفته وزارة الخارجية.

وقال «صقر» إن أداء عمرو أديب، وتصريحات سمير غطاس، يحملان في مضمونهما، محاولة لانتقاص من السيادة المصرية، التي دللت المواقف والأزمات على قدرة الدولة المصرية على حمايتها، مشيرًا إلى أن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، تنظمها الدولة المصرية بالتعاون مع السلطات الفلسطينية، والحديث عن اشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل، محاولة لتشويه الدولة المصرية.

وثمن رئيس حزب «الاتحاد»، الرد السريع من وزارة الخارجية المصرية، على تلك الادعاءات التي روج لها عمرو أديب وسمير غطاس، وإطلاع الرأي العام على إجراءات عوة المصريين من قطاع غزة لمصر.

وشدد رضا صقر، على أننا نمر بتوقيت حرج، تحاك لمصر فيه مخططات كبيرة، يجب على كل وطني منتمي لهذا الوطن، أن يتوخى الحذر وأن يكون مسؤولا عن كل كلمة ومعلومة يقولها.