دوري البراعم ينطلق في السويس بمشاركة 9 فرق

انطلق دوري براعم نادي منتخب السويس، مواليد 2011، الودي، بمشاركة 9 فرق من أندية المحافظة، وذلك بحضور عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، ومحمود أبو الرجال، مدير فني منطقة السويس لكرة القدم، وأسامة الموشي، رئيس مجلس إدارة نادي منتخب السويس.

يهدف لاكتشاف المواهب الشابة

وقال الشيمي، في تصريح لـ«الوطن»، إن الدوري يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم البدنية والفنية، وتعزيز روح الانتماء والتعاون والمنافسة الشريفة بينهم.

وأضاف: «الدوري يقام على ملاعب نادي منتخب السويس بمنطقة الملاحة بحي السويس، ويشمل مباريات ودية بين الفرق المشاركة، وسيتم تكريم الفرق الفائزة والمتميزة في ختام الدوري».

منتخب السويس النادي الجماهيري الوحيد للمحافظة

وأشار الشيمي، إلى أن نادي منتخب السويس هو النادي الجماهيري الوحيد للمحافظة، وأنه يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري للموسم السادس عشر على التوالي، وأنه لعب في الدوري الممتاز لمدة 15 عامًا.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرياضة في المحافظة، وأنها تنفذ العديد من البرامج والمشروعات الرياضية للشباب والأطفال، وذلك بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.