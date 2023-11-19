نادي منتخب السويس يعقد محاضرة عن قانون كرة القدم

عقد نادي منتخب السويس، محاضرة لشرح قانون لعبة كرة القدم، حضرها العديد من لاعبي كرة القدم بالمحافظة، وعدد من المديرين الفنيين والحكام، وحاضرها الحكم الدولي أحمد العدوي رئيس لجنة حكام منطقة السويس.

حضور البراعم لشرح قانون كرة القدم

وشهدت الندوة التي نظمها نادي منتخب السويس، لشرح قانون كرة القدم، حضور قطاع البراعم بإشراف كابتن زيزو أكاديمي مدير فني القطاع، وعد من اللاعبين من خارج القطاع، والمدربين والحكام.

كل من يمارس كرة القدم يجب أن يكون ملماً بالقانون الخاص بها

وذكر الكابتن أحمد العدوي أن قانون كرة القدم شهد الكثير من التطورات والتغييرات علي مدار السنوات الماضية، ويجب علي كل لاعب أو حكم أو مدير فني أن يكون ملماً بتطورات وتغييرات القانون، لكي لا يقع في الخطأ سواء، خاصة إذا كان لاعبا يجب أن يحرص على عدم ارتكاب المخالفات.

وعقدت الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.