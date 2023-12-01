منتخب السويس يهزم «فيصل» في دوري الناشئين ويصعد للمركز الثاني

تمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس، بقيادة المدير الفني أحمد آدم، من تحقيق الفوز على فريق مركز شباب نادي فيصل بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في جدول المسابقة.

منتخب السويس يفوز على نادي فيصل

أحرز هدفي فريق الناشئين بنادي منتخب السويس، أحمد ناصر ومعاذ حسن.

تألق فريق المنتخب

وقال أحمد آدم المدير الفني للفريق في تصريح خاص، إن فريق نادي منتخب السويس أدى مباراة متميزة بدنيا وفنيا، وبذل جميع اللاعبين جهدا كبيرا، والمباراة كانت صعبة وقوية، مشيراً إلى أن المباراة شهدت تألق اللاعب زياد حمدي، الذي استطاع وقف هجمات النادي المنافس، وأجرى تمريرات عديدة لزملائه هددت مرمى نادي فيصل.