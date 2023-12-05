«علاقة استثنائية».. ماذا قالت آية سماحة عن حماتها ناهد فريد شوقي؟

علاقة حب استثنائية جمعت بين المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي وزوجة ابنها الفنانة آية سماحة، إذ تعتبر «سماحة»، الراحلة ناهد بمثابة أمها الثانية وليست حماتها فقط، حيث تستشيرها في أغلب أمور حياتها وفق تصريحاتها التلفزيونية السابقة، ونعتها بكلمات مؤثرة بعد رحيلها عن عالمنا.

علاقة ناهد فريد شوقي بزوجة ابنها

«بعتبر ناهد فريد شوقي أمي التانية مش حماتي، دايما بتعلم منها إزاي أوازن بين أمور حياتي، وهي المعلم بالنسبالي، محمد السباعي جوزي باخد رأيه في حاجات كتير، لكن ماما ناهد أكتر علشان رأيها صائب»، هكذا تحدثت الفنانة الشابة آية السماحي عن حماتها ناهد فريد شوقي، مؤكدة أنها دائما ما تقف في صفها ضد ابنها: «بتقف معايا ضد محمد».

تعامل ناهد فريد شوقي مع عائلتها

حرص ناهد فريد شوقي، على متابعة تفاصيل عائلتها، جعل آية سماحة تعشقها وفقا لها: «كانت دايما مراعية الكل، وبتحرص على توزيع مسؤوليتها صح، ما بين أمومتها وشغلها كمنتجة، في البيت هي ست البيت، وفي اللوكيشن منتجة زي الكتاب ما بيقول، وكانت مجمعانا كلنا وبتحبنا، واتعلمت منها ده».

آية سماحة، حرصت على مناداة ناهد فريد شوقي بـ«ماما»، وليس طنط كما يفعل كثيرون، وكانت تتحدث عنها في لقاءاتها التلفزيونية، وفقا لها: «مبحبش أقولها يا حماتي أو يا طنط، أنا بقولها يا ماما علشان بعتبرها أمي التانية، هي ست عظيمة وأحن أم وأنا بتعلم منها، وباخد بنصايحها طول الوقت».

آية سماحة تنعى ناهد فريد شوقي

نعي بكلمات مؤثرة دونته الفنانة آية سماحة، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك وإنستجرام، بعد رحيل حماتها ناهد فريد شوقي، إذ قالت: «لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، هي والدة المنتج محمد السباعي زوج آية سماحة، والفنانة ناهد السباعي، رحلت بعد مرورها بوعكة صحية، ونعاها عشرات الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.