ناقد فني: ناهد فريد شوقي قدمت أعمالا ستعيش سنوات طويلة

غيب الموت، المنتجة ناهد فريد شوقي، بعد صراع مع المرض، بعدما قدمت عددا كبيرا من الأعمال باعتبارها من أهم منتجي مصر، وتواصلت «الوطن» مع الناقد الفني محمود قاسم، ليتحدث عن تاريخها ومشوارها الفني.

ناقد فني يتحدث عن المنتجة ناهد شوقي

ومن جانبه قال الناقد محمود قاسم عن أعمال المنتجة الراحلة ناهد شوقي، إنها منتجة متميزة ومتمكنة، خصيصا في عملين من أهم أعمالها «لن أعيش في جلباب أبي» و«حديث الصباح والمساء»، وتحدث أيضا عن بعض أفلامها منها فيلم «الصعاليك» الذي قال عنه إنه من أول أفلام المخرج داوود عبدالسيد، وإنه علامة من علامات السينما، ومن أهم الأفلام التي أنتجتها.

فيلم «الطاووس»

واستكمل حديثة أن فيلم «الطاووس» الفيلم قبل الأخير للمخرج كمال الشيخ، وهو فيلم بوليسي من أول الأفلام التي قدمتها الفنانة رغدة، ثم انتقل بحديثه إلى فيلم «لا تبكي يا حبيب العمر» للفنان القدير فريد شوقي ونور الشريف وميرفت أمين، مؤكدا أن كل هذه الأفلام جيدة للغاية.

وأضاف أنها منتجة استطاعت أن تقدم إلى الدراما أعمالا ستظل مستمرة سنوات طويلة دون شك، لأنها أنتجت أفلاما ومسلسلات مهمة جدا، وذلك يحسب لها.

وأكد أنها رغم تعرضها للإفلاس لفترة من عمرها إلا أنها كانت مثل والدها الذي كان يخصص جزءا من أمواله جانبا حتى امتلك شركة إنتاج وشركة توزيع.