صفاء أبوالسعود ناعية ناهد فريد شوقي: «صاحبة عطاء فني وإنساني»

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي غادرت عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 73 عاما.

صفاء أبوالسعود تنعى ناهد فريد شوقي

وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إنّ المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، تعد صاحبة عطاء فني وإنساني يشهد له الجميع، حيث وجدت نفسها أمام تحديات صعبة ومسؤولية ليست هينة في تحقيق نجاحها وتميزها كونها تنتمي لأسرة فنية عريقة كابنة للعظيم فريد شوقي والعظيمة هدى سلطان.

صفاء أبوالسعود تتحدث بكلمات مؤثرة عن ناهد فريد شوقي

وتابعت: «لكنها كانت على قدر التحديات والمسئولية واستطاعت بجدارة أن تقدم لحياتنا كمنتجة مجموعة من أروع وأشهر الأعمال التي ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي، مثل أفلام هيستريا، وامرأة آيلة للسقوط، البؤساء، حكمت المحكمة، كما قدمت العديد من الروائع للدراما التليفزيونية ومنها مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».