سر غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها ناهد فريد شوقي

لم تتمكن الفنانة ناهد السباعي، من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، على ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، ولم تتمكن أيضا من المشاركة في صلاة الجنازة عليها، ما دفع الجميع للتساؤل عن سبب .

سبب غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها

وكشف مصدر مقرب من العائلة، عن أن الفنانة ناهد السباعي، تتواجد في لبنان، لتصوير مشاهدها في أحد الأعمال الفنية، وعندما علمت بالخبر، حاولت العودة، لكن لم تتمكن من حجز الطيران قبل مساء اليوم.

أكد المصدر أن «السباعي» كانت في مصر خلال الأيام الماضية، لتكون بجوار والدتها، لكن لظروف التصوير اضطرت إلى العودة للبنان مرة أخرى.

يذكر أن جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي، شيعت عصر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين.