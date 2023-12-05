«صحة الدقهلية»: استقبال 28 ألف حالة بأقسام العلاج الطبيعي في نوفمبر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة العلاج الطبيعي باستقبال 28 ألف حالة وتنظيم 5 دورات تدريبية، على مدار شهر نوفمبر في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وجرى عمل عدة جولات.

نشاط العلاج الطبيعي بالدقهلية

وأوضح مكين في بيان له أنه جرى عمل إدارة العلاج الطبيعي بالدقهلية تعليمات محافظة الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأوضح مكين أن جهود إدارة العلاج الطبيعي خلال نوفمبر في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة تضمنت الجولات تفقد 80 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين، بلقاس، وميت غمر، أجا فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، ودكرنس.

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى بمحافظة الدقهلية أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر ، بلغ نحو 28459 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى نحو 71 ألف جلسة من بينها 8785 لمرضى الغسيل الكلوي.

وأوضح عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلي بلغ 1553جلسة وما يقارب 2210 جلسات أطفال من بينها 240 حالة بعناية الأطفال و182 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي وحضانات الأطفال وعنايتها.

5 دورات تدريبية

ونظمت الإدارة 5 دورات تدريبية بقاعات الاجتماعات بالمديرية وبمستشفي أجا المركزى وشربين ودكرنس

وتضمنت كل دورة 5 أيام علمية في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي منها تأهيل حالات العناية المركزة ومرضى الغسيل الكلوي والأطفال وعلاوة على دور العلاج الطبيعي في علاج مرضى القدم السكرى والتعليمات الأرشادية الطبية وأساسيات التقييم والعلاج

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الإدارة الشهر الماضى 11 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية وتدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا وأتميدة ودماص.