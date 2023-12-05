حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من الإعلاميين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من الإعلاميين.

دور الإعلام في توعية المواطنين

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنا دور الإعلام المؤثر على المشهد، ودورهم في المساهمة الإيجابية في توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية.

وأشار «فوزي» إلى أن الدور الإعلامي في الانتخابات مهم جدا في نقل الحقائق وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مشيدا بالانتخابات الرئاسية بالخارج وبمشاركة أبناء مصر بالخارج وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، انطلاقا من دورهم الوطني تجاه بلدهم.

من جانبه، قال الوفد إن هناك اصطفافا كبيرا خلف القيادة السياسية في المواقف الوطنية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وأنهم يبذلون كل الجهد لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، وأنه السبيل لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، فضلا عن استمرارهم في عرض انجازات القيادة السياسية.

تواصل الحملة مع كل الفئات

وأشاد الوفد بتواصل الحملة الرسمية مع كل الفئات المختلفة، وأنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الجميع مطمئن في ظل وطن هادئ في منطقة تشهد صراعا كبيرا، ورغم كل ذلك حرص المرشح الرئاسي على تحقيق إنجازات ومبادرات على كل المستويات، وهذا ما يراه المواطنون.