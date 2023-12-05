«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الهمة بمركز مطاي غدا

تنظم مديرية الصحة في المنيا، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الهمة بمركز مطاي، على مدار يومين متتاليين 6 و7 من ديسمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

صرف العلاج للمواطنين بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وتستهدف القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة، القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية التي تفتقد الخدمات الطبية وتبعد أكثر من 15 كيلومترا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي داخل محافظة المنيا.