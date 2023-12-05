سكرتير عام محافظة البحيرة يوجه بتفعيل اللقاءات الدورية بالمواطنين

شهد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، لقاء خدمة المواطنين بالوحدة المحلية، وأكد على التزام أجهزة المحافظة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام.

لقاءات دورية بالمواطنين

وأشار إلى قيام الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإصدار توجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل لقاءات خدمة المواطنين بشكل دوري لتلبية احتياجات مواطني البحيرة بمختلف المدن والمراكز وتقديم خدمات لائقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما تفقد «غطاس» عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية، بحضور أسامة داود رئيس الوحدة المحلية لمركز بدر وممثلي الجهات المعنية.

متابعة المقرات الانتخابية

وتفقد السكرتير العام عددا من المقرات الانتخابية بالمركز وهي «مدرسة بدر الثانوية بنين - مدرسة بدر الثانوية بنات - مدرسة بدر الابتدائية - مدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي - مدرسة النجاح الابتدائية».

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية.