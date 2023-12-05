نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 428 مشروعا خلال 9 أعوام

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن الدولة حريصة على دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها، وتعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

الحرص على توفير فرص عمل

وأكدت نائب محافظ البحيرة حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالإقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر.

البحيرة تملك منطقتين صناعيتين

وأوضحت «بلبع» أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى يمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة، وتم خلال 9 أعوام فقط تنفيذ 428 مشروعًا بتكلفة ترفيق بلغت 1.3 مليار جنيه عبارة عن 339 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة 498.3 فدان من إجمالي 890 قطعة منهم 526 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 755.5 مليون جنيه.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ 89 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 346 فدان بإجمالي 495 قطعة منهم 159 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 277.9 مليون جنيه.