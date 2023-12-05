إقبال كثيف على حملة التبرع بالدم في البحيرة لدعم الفلسطينيين

شهدت حملة للتبرع بالدم لصالح فلسطين، اليوم الثلاثاء، في دمنهور بمحافظة البحيرة، إقبالا كبيرا من مواطني المحافظة بعد ساعات من انطلاقها في منطقة ميدان جلال قريطم.

حملة للتبرع بالدم لفلسطين في البحيرة

وأطلقت جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، حملة التبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وحرصا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

سيارات متنقلة للتبرع بالدم

وانطلقت الحملة صباح اليوم بميدان جلال قريطم، عبر سيارات متنقلة، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، وشهدت سيارات نقل الدم التابعة للحملة إقبالا كبيرا من أهالي محافظة البحيرة من مختلف الأعمار للتبرع بالدم، مشيراً إلى سعيهم للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الجمعية لعبت دورا هاما لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الأولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية، وشاركت في إرسال 108 شاحنات، بالشراكة مع جمعيات التحالف الوطني، باإضافة إلى المشاركة في القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر بري متواصل من المساعدات والتي تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، بالتعاون مع آلاف المتطوعين، وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.