محافظ مطروح يتابع فعاليات برنامج «المرأة تقود» بمشاركة 51 سيدة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات البرنامج التدريبي «المرأة تقود» الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أسابيع بمشاركة 51 سيدة من العاملين بعدد من الجهات الحكومية وغيرها بمطروح.

تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030

وقال محافظ مطروح خلال زيارته للمتدربين، إن فعاليات اليوم تتناول شرحا حول تعريف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 مع تفاعل المتدربات المشاركات حول التعريف وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة كل في مجالها مع نماذج وأمثلة لها.

تنمية المهارات ورفع الكفاءات الوظيفية والشخصية

وأضاف محافظ مطروح أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات، وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة، مع تبادل الخبرات، مما يساهم في تنمية جميع القدرات لدي المشاركات من السيدات في مختلف مواقع العمل، وينعكس على تطور أدائهن في القيادة في ظل رؤية الدولة ودعم المرأة.