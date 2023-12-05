«تموين الإسكندرية»: مقر جديد لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في محطة مصر

افتتح الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، يرافقه وكيل وزارة التموين مقرا جديدا لمبادرة السلع الغذائية الأساسية المخفضة بالسوق التجاري بمحطة مصر، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

كبرى الشركات تشارك في المعرض

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه يشارك في المعرض عدد من شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع خاص، ومنها شركة الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة الزيوت المستخلصة وشركة سايلو فوودز للمواد الغذائية وشركة الحصري لتجارة السكر ودواجن وبيض البركة.

المعروضات والأسعار

وأشار القلش، إلى أن المعروضات تضم السلع الغذائية الأساسية، ويتم البيع في المعرض بنفس أسعار المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار، طبقا لقرار رئيس الوزراء، حيث يعرض كيس السكر وزن 1 كيلو جرام بسعر 27 جنيهًا وعبوة الزيت 800 ملل بسعر 40 جنيها وكرتونة البيض بسعر 120 جنيهًا.