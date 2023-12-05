«الشباب والرياضة» بالدقهلية تنفذ مشروعا للدهانات والنظافة والرسم على الجدران

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنفيذ المديرية في مركز شباب رأس الخليج، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، مشروع تطوعي مجتمعي للدهانات والنظافة والرسم على الجدران بمركز شباب رأس الخليج، بمشاركة شباب وفتيات أندية التطوع بالمركز.

مشروع تطوعي بالدقهلية

وأضافت عثمان أن فعاليات، اليوم، من المشروع التطوعي تضمنت أعمال نظافة عامة داخل مركز شباب رأس الخليج بمحافظة الدقهلية، والنظافة أمام المبنى وري أحواض الزرع الموجودة بمركز شباب رأس الخليج، وعمل رسومات معبرة على حوائط جدران المركز داخل صالة الجيم، وعلى حوائط جدران سور مركز شباب رأس الخليج، كما تم دهان البوابات الحديدية بمركز شباب رأس الخليج.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف لتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والخدمة العامة والأعمال التطوعية، ومنح المتطوعين الإحساس بالنجاح، والحصول على مكانة جيدة في المجتمع، مع تكوين المزيد من الصدقات، وتحقيق الذات، والمساهمة في بناء جيل فعال، وخدمة الآخرين ومساعدتهم، وكسب الخبرة من الاختلاط بالمجتمع، بالإضافة إلى استثمار الوقت فيما يفيد.