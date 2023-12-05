أكبر حديقة حيوان تكنولوجية في العالم تستقبل زوارها (فيديو وصور)

فتحت أكبر حديقة حيوان تكنولوجية في العالم في مدريد، أبوابها للزائرين، أمس الإثنين من الساعة الخامسة مساء إلى العاشرة مساء يوميا وسط توقعات بالإقبال عليها في ظل الاحتفال بأعياد الميلاد مع حلول نهاية العام وبداية العام المقبل.

أسعار تذاكر أكبر حديقة حيوانات تكنولوجية في العالم

وأشار الموقع الإلكتروني لحديقة بريلا أنها ستغلق أيام 24 و31 ديسمبر و6 يناير المقبل، وتبدأ أسعار التذكرة في الحديقة من 25 يورو لمختلف الأشخاص أما تذكرة الأطفال فيبلغ سعرها 20 يورو أما تذكرة الدخول كمجموعة 3 أشخاص فإن قيمتها 23 يورو، وتقع الحديقة في مطار «فيريا دي مدريد».

ماذا تضم الحديقة؟

وتضم الحديقة أكثر من 500 منحوتة حيوانية مضيئة مساحة طبيعية مثالية للنزهة المسائية مع العائلة أو كمتنزه، وتنقسم حديقة الحيوانات التكنولوجية هذه إلى 30 مشهدًا تمثل لحظات مختلفة في عالم الحيوان.

الأشكال المضيئة الملونة لا ترمز فقط إلى جميع أنواع الحيوانات من جميع أنحاء العالم، ولكنها تقدم أيضًا بعض الأنواع المنقرضة وحتى المخلوقات الخيالية بالإضافة إلى منطقة المعرض، كما توجد أيضًا منطقة لتقديم الطعام تبلغ مساحتها 2000 متر مربع مزودة بتدفئة وعربات طعام تقدم أنواعًا مختلفة من الطعام.

مساحة الحديقة

ويمتد المسار على مسافة 1.3 كيلومتر ويمر بحديقة مدريد بأكملها، وهي ثالث أكبر حديقة في المدينة، ويمكن زيارتها في أي يوم من أيام الأسبوع حيث إنها مفتوحة من الإثنين إلى الأحد من الساعة 5.40 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.