«دور الأسرة في تعزيز حب الوطن بعقول النشء».. أمسية دينية بمطروح

أكد الشيخ منصور أبو الحمد، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، أهمية دور الأسرة في بناء المجتمع، لتكون حائط صد في مواجهة أي تغييرات خارجية أو محاولات لزعزعة بنيانه والقضاء على مقوماته الأساسية، وذلك خلال أمسية دينية نظمها فرع المنظمة بمسجد «علي بن أبي طالب»، بمدينة الحمام شرق محافظة مطروح، لإبراز سلوك المواطن الصالح لتعمير الوطن واحترام الرموز الدينية والوطنية والقوانين والممتلكات.

الأسرة أساس رعاية الأبناء

وقال عضو منظمة خريجي الأزهر الشريف، اليوم، إن بناء الأسرة المصرية ونشأتها تعتبر من أهم مكون من مكونات المجتمع، وأن الإسلام اعتنى بها عناية فائقة، فهي صاحبة الريادة الأولى لرعاية الأبناء، والاهتمام بهم وحسن توجيههم، وضبط سلوكياتهم وتشكيل قيمهم، فلا بد من استثمار هذه المرحلة العمرية لأنها حجر الأساس الذي تتشكل منه شخصية الأبناء من وضوح التصور العقدي والبناء القيمي عند الطفل، بالإضافة إلى ضرورة إظهار مهارات الطفل وحسن استغلالها وتوجيهها.

غرس القيم

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد موسى، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام بمطروح، أن الأسرة لها اليد العليا في غرس القيم وتعزيزها لدى الأفراد، ويقوم الوالدان على تعزيز السلوك الحسن والتنفير من السلوكيات القبيحة مع بيان قبحها للأبناء، فتشكل مرجعية الأبناء في الحكم على ما يقابلهم من مواقف مختلفة في حياتهم، وأن الأسرة لها دور عام وفعال في تعزيز قيم المواطنة، وذلك من خلال المعرفة والمعلومات التي يتشاركها الوالدان مع الطفل حسب سنه، وكذلك بالقدوة والمواقف التي تعزز الانتماء كون الأسرة هي المؤثر الأول في نقل الصورة وتعزيزها بذهن الطفل وزرع الحب ومبدأ الانتماء.