نائب محافظ البحيرة تلتقي أطباء للوقوف على مشكلات العمل

عقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا مع عدد من أطباء محافظة البحيرة للوقوف على المشكلات التي تواجههم، والعمل على سرعة حلها، وذلك بحضور الدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

لقاء نائب محافظ البحيرة مع الأطباء

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة نهال بلبع، ضرورة حل المشاكل التي تواجه الأطباء واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، كما أشارت إلى دورهم الهام في المشاركة الإيجابية بالعملية الإنتخابية كونه واجب وطني على كل مصري.

تيسير الخدمات الصحية في البحيرة

وأكد اللواء محمد شوقي بدر، أن محافظة البحيرة تسير في اتجاه واحد مع القطاع الصحي والطبي من أجل هدف واحد وهو أمن وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بالصحة دون استثناء لأنهم أبطال يستحقوا التكريم.

وخلال اللقاء تم تكريم الدكتور محمد منيسي نقيب الأطباء السابق، والدكتور نبيل الوكيل دكتور الجراحة العامة، وتكريم شهيد الواجب محمد مسعود نائب مستشفى رشيد العام تقديرًا لجهودهم المخلصة في القطاع الصحي بالبحيرة.