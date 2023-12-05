حملات مفاجئة للتحقق من توافر الأدوية وصرف ألبان الأطفال في ديرمواس

كلف عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، رؤساء القرى وإدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، بتكثيف المرور على الوحدات الصحية والمراكز الطبية لضمان انتظام العمل بها، وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري على جميع الخدمات.

تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين

وتفقد أحمد ثابت ومصطفى عبده، نائبا رئيس مركز ديرمواس، وأشرف شعبان عضو إدارة التفتيش والمتابعة المركز الطبي بديرمواس، ومكتب صحة ثان، وسجل الملاريا، وسجل مخزن الأدوية، للتأكد من انتظام العمل بها من واقع سجلات الحضور والانصراف، وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتأكد من مستوى النظافة داخل وخارج المركز.

التحقق من توافر رصيد الأدوية

وأجرى علاء حمدي، نائب رئيس المركز، جولة تفقدية شملت 5 وحدات صحية هي: «نزلة البدرمان، البدرمان، أبو خلقه، نزلة محمود، وأولاد مرجان»، وذلك بحضور نصر ربيع رئيس القرية، شحاتة محمد عبدالحفيظ، مدير التفتيش الإداري بالمركز، وذلك للوقوف على حالة المباني بالوحدات الصحية وصلاحية دورات المياه، وكذلك الأجهزة الطبية المتاحة، والتحقق من توافر رصيد الأدوية اللازمة داخل صيدليات تلك الوحدات بما فيها البنج المخصص للأسنان، والتأكد من وجود الأمصال والتحقق من تاريخ صلاحيتها للاستخدام، كما تم من خلال الزيارة التأكد من سلامة كراسي الأسنان وجميع الأجهزة الطبية المتخصصة، كما تم التشديد على أعمال النظافة بالوحدات الصحية ودورات المياه، وكذلك التحقق من تواجد العاملين من واقع سجلات الحضور والانصراف.

وأجرى هاني محمود نائب، رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس قرية بني حرام، جولة على الوحدات الصحية بمجلس قروي بني حرام للتأكد من وجود الأمصال والتحقق من صلاحيتها وكذلك متابعة النظافة، حيث شدد نائب رئيس المركز على حسن التعامل مع المرضى والمواطنين المترددين على الوحدات الصحية وخاصة لصرف ألبان الأطفال.