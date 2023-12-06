مدارس الإسكندرية جاهزة لاستقبال 4.3 مليون ناخب في 533 لجنة فرعية

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية بإدارتها المختلفة على مستوى المحافظة قد انتهت من كل التجهيزات وأعمال الصيانة في جميع المدارس بشرق وغرب ووسط الإسكندرية استعدادا لاستقبال اللجان المشرفة على الانتخابات الرئاسية حيث سيتم تسليم المدارس اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات.

اللجان العامة والفرعية

وأشار أبو زيد إلى أن مديرية تعليم الإسكندرية قد جهزت العدد المطلوب من المدارس التي ستستقبل حوالي 4.3 مليون ناخب على مستوى الإسكندرية في 18 لجنة عامة، وعدد 531 مركزا نتخابيا و533 لجنة فرعية، وقد تم تجهيزهم على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة والأمان للناخبين واللجان الإشرافية، كما تم توفير كراسي متحركة بجميع المدارس التي بها مقار انتخابية لكبار السن وذوي الهمم، وتم مراجعة وصيانة الكهرباء والإضاءة داخل المدارس والفصول، حيث إن عملية التصويت مستمرة حتى التاسعة مساء.

لا توجد إجازة للمعلمين

وأوضح «أبو زيد» أن المدارس التي ليس بها مقار انتخابية ستنتظم بها الدراسة بشكل عادي، طبقاً لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التعليم رقم 42 بتاريخ 2023/12/3 والذي نص على- حضور وإنتظام جميع المعلمين والعاملين بالمدارس بكل أنواعها «رسمية، خاصة، ودولية» خلال فترة انعقاد الانتخابات، على أن يتم ‏تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجان انتخابية في أقرب مدرسة لهم، ولا توجد إجازة للمعلمين والعاملين بالمدارس، والغجازة للطلبة فقط في المدارس التي بها مقار انتخابية.